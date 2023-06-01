В «Севастополе» эмоционально отреагировали на получение аттестации ФНЛ

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый оценил получение аттестата ФНЛ для участия во Второй лиге дивизиона Б. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Нас переполняют эмоции! Мы возвратились в семью профессионального футбола! Это очень важно для развития футбола в Севастополе, для наших болельщиков, ради которых мы и играем в футбол. Теперь мы при определенных спортивных успехах можем повысить свой уровень в классе, чего мы очень хотим!» — сказал Чалый.

29 сентября 2022 года стало известно, что ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.