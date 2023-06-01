Главный тренер «Севильи» Мендилибар поделился эмоциями от победы в финале Лиги Европы

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями от победы над итальянской «Ромой» в финале футбольной Лиги Европы по итогам серии послематчевых пенальти.

«Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб. После перерыва мы быстро сравняли, и это помогло биться дальше.

Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тыс. болельщиков — это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти», — передает слова тренера официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций может исключить туринский «Ювентус» из еврокубков на год или более из-за проекта Суперлиги и финансовых махинаций.