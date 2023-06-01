Жена экс-капитана СКА Яшкина высказалась о переговорах хоккеиста с другими клубами

Жена бывшего капитана петербургского СКА Дмитрия Яшкина заявила, что хоккеист пока не принял решения относительно клуба, в котором планирует продолжить карьеру.

«Ребят, Дима ничего пока не подписал, как я и говорила. Агент ведет переговоры, а он просто готовится к сезону, чтобы быть в лучшей форме.

Мне очень жаль, что мы не остаемся в СКА. Классный, харизматичный тренер, крутейшие болельщики и город с историей» – написала Надия Яшкина в своем Telegram-канале.

Яшкин сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента после окончания контракта со СКА. По информации СМИ, на форварда претендуют «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург».

Яшкин в регулярном чемпионате стал лучшим бомбардиром Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в минувшем сезоне в регулярном чемпионате он провел 67 матчей, в которых набрал 62 (40+22) очка, а в розыгрыше Кубка Гагарина — 14 игр, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу в клубе в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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