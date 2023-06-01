Бывший нападающий «Спартака» Павлюченко поставил Абаскалю «пятерочку» за сезон РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высоко оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и выразил желание, чтобы испанец остался в команде.

«Главному тренеру можно поставить «пятерочку» за этот сезон. Многим болельщикам нравится, как работает Абаскаль. Я хотел бы, чтобы он остался, но это зависит от руководства команды», — сказал Павлюченко Metaratings.ru.

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Ранее СМИ писали об интересе к Абаскалю со стороны зарубежных клубов. В частности, сообщалось, что специалиста рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера одна из команд испанской Второй лиги — Сегунды.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нападающий команды Александр Соболев будет наказан после своего удаления в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.