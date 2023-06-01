Гендиректор «Шахтера» ответил на вопрос о неудачном выступлении Мудрика за «Челси»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ответил на вопрос о том, почему украинскому полузащитнику Михаилу Мудрику пока не удается добиться успеха в лондонском «Челси».

«Почему ему не удается заиграть там на должном уровне? А кому там удается заиграть сегодня?» — сказал Палкин в интервью YouTube-каналу «Гончарова. Подкаст».

Футболист перешел в английский клуб в зимнее трансферное окно за €70+30 млн. Мудрик провел за лондонцев 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Лондонский клуб занял 12-е место в итоговой турнирной таблице АПЛ.

Переход Мудрика из «Шахтера» в «Челси» ранее вошел в топ-10 худших трансферов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии портала Goal.com, заняв в списке четвертое место.

Ранее агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о желании своего подопечного уехать в сильный европейский чемпионат.

«Хочется уйти в серьезный клуб и играть там хорошо, чтобы не сравнивали, например, с Мудриком, за которого заплатили 100 млн, а он смешно выглядит», — сказал Сафонов.