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Тренер «Ромы» Моуринью бросил медаль финалиста Лиги Европы зрителю на трибуне

Тренер «Ромы» Моуринью бросил медаль финалиста Лиги Европы юному болельщику на трибуне

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Matt Dunham/AP

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью после проигрыша «Севилье» в финале футбольной Лиги Европы подарил свою серебряную медаль юному болельщику на трибуне стадиона в Будапеште.

Португальский специалист вышел на церемонию награждения отдельно от своих игроков. Он сразу снял с шеи полученную награду финалиста турнира и, подойдя к зрителям, кинул ее мальчику на трибуне.

Для Моуринью этот проигрыш стал первым в карьере в финалах еврокубках без учета Суперкубка Европы. На его счету пять победных финальных матчей подряд.

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о главном тренере итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.

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