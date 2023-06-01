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Экс-вратарь сборной СССР назвал голкипера, заслужившего звание лучшего в сезоне РПЛ

Кавазашвили заявил, что Акинфеев больше Сафонова заслуживает звания лучшего вратаря РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заслуживает звания лучшего вратаря сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) больше, чем его коллега из «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Я бы отдал этот приз Акинфееву. С его возрастом и опытом он очень много пользы приносит ЦСКА.

А если говорить о перспективе, то это Сафонов, но у него еще все впереди. Именно сейчас я бы выбрал Акинфеева», — передает слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Помимо Акинфеева и Сафонова на приз лучшему вратарю сезона-2022/23 претендует также голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов. Нынешний чемпионат он начинал в подмосковных «Химках» и перешел в стан железнодорожников во время зимнего перерыва.

Обладатель приза лучшему вратарю будет объявлен 4 июня.

Чемпионат России завершится 3 июня, когда пройдут матчи 30-го тура РПЛ. Все игры заключительного раунда начнутся в одно время — в 17:00 по московскому времени.

Ранее российский тренер Максим Боков заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев лучше известного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

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