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Футболист «Оренбурга» Вера заявил о намерении построить успешную карьеру в Европе

Футболист «Оренбурга» Вера назвал Россию удачным местом для старта карьеры в Европе

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Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) удачным местом для того, чтобы хорошо зарекомендовать себя и продолжить карьеру в европейском клубе.

«Я провел сезон достаточно хорошо для того, чтобы попробовать себя в более сильном клубе чемпионата России, а дальше нужно постараться перейти в топ-чемпионат. Чтобы начать играть в Европе, Россия — очень удачное место. Это касается не только футболистов, которые приезжают сюда, но и местных ребят», — сказал Вера в интервью Metaratings.ru.

Вера перебрался в «Оренбург» летом прошлого года из «Лануса», подписав контракт сроком до 2024 года. В сезоне-2022/23 чемпионата России аргентинец провел 26 матчей, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Веры составляет €2,5 млн.

Ранее представитель главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцела Лички Сергей Новиков отреагировал на сообщения о возможном переходе чешского специалиста в московское «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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