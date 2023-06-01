Определился победитель футбольной Лиги Европы

Испанская «Севилья» стала победительницей футбольной Лиги Европы в сезоне-2022/23. Это седьмая победа в этом турнире в истории клуба.

В финальном матче, прошедшем 31 мая в столице Венгрии Будапеште, «Севилья» одержала победу над «Ромой» по итогам серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. «Рома» вышла вперед на 35-й минуте благодаря точному удару Пауло Дибалы, но на 55-й минуте «Севилья» отыгралась после автогола защитника римлян Джанлуки Манчини.

Соперники не смогли отличиться в дополнительных таймах, и судьба трофея решилась в серии 11-метровых, в которой сильнее была «Севилья» — 4:1.

До матча в Будапеште «Севилья» за последние 18 лет шесть раз побеждала в еврокубке — дважды в Кубке УЕФА и четыре раза в Лиге Европы. Это рекорд турнира. Отметим также, что испанская команда никогда не проигрывала в финалах еврокубка.

«Рома» второй год подряд играла в финалах еврокубков. В сезоне-2021/22 итальянская команда победила «Фейеноорд» (1:0) в решающем матче Лиги конференций. До этого желто-красные лишь однажды выходили в финал Лиги Европы — в 1991 году они были финалистами Кубка УЕФА.

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