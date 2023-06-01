Теннисист Хачанов рассказал, за счет чего обыграл Албота во втором раунде «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции, обыграв 113-ю ракетку мира Раду Албота из Молдавии со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

«От начала до конца играл очень сфокусированно, по делу и технически, и психологически. Играл очень вариативно, при этом без спадов.

Помимо того, что я адаптировался к корту, еще и поменял натяжку струн, нашел нужную скорость. Плюс играл на более маленьком корте, чуть более скользком», — сказал Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше».

Следующим соперником Хачанова будет австралиец Танаси Коккинакис, который пробился в основную сетку благодаря уайлд-кард.

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