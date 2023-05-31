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Нападающий «Динамо» Смолов прокомментировал продление контракта с клубом

Смолов заявил о желании реабилитироваться после продления контракта с «Динамо»

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Телеграм-канал ФК «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов высказался о продлении контракта с бело-голубыми. Его слова передает пресс-служба «Динамо».

«В мыслях только желание исправить впечатление от нынешнего сезона.

Неприятные эмоции в этом сезоне с точки зрения результата, но при этом здесь очень комфортно себя ощущаю, все условия созданы. Поэтому есть желание реабилитироваться», — сказал Смолов.

Накануне сообщалось, что новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Ранее бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил новость о том, что бело-голубые продлили контракт с Федором Смоловым.

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