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Стали известны составы «Севильи» и «Ромы» на финал Лиги Европы

Опубликованы стартовые составы «Севильи» и «Ромы» на финал Лиги Европы

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Denis Balibouse/Reuters

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) появились стартовые составы испанской «Севильи» и «Ромы» на финальный матч Лиги Европы сезона-2022/23.

»Севилья: Боно, Теллес, Гудель, Баде, Навас, Ракитич, Фернандо, Хиль, Торрес, Окампос, Эн-Несери.

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Ибаньес, Челик, Матич, Кристанте, Спинаццола, Дибала, Абрахам, Пеллегрини.

Напомним, что матч «Севилья» — «Рома» пройдет в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Действующим обладателем трофея является «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, который в прошлом году в финале оказался сильнее шотландского «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что повысилась рыночная стоимость нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

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