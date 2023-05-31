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Дзюба: благодарю бога, что Хвича вовремя ушел от Слуцкого, не может сантехник работать с алмазом

Дзюба поблагодарил футбольного бога за переход Кварацхелии из «Рубина» в «Наполи»

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РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в шоу «Ну так нельзя» высказался о переходе Хвичи Кварацхелии из «Рубина» в «Наполи».

«До сих пор благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя ушел от Слуцкого. Не может сантехник работать с алмазом! Только один Леонид Викторович и считает, что он дал Кварацхелии дорогу в неаполитанскую команду», — сказал Дзюба.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из казанского «Рубина», потерявшего прописку в РПЛ. За сезон в составе неаполитанцев он провел 29 матчей в Серии А, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

Напомним, что по нынешнему трудовому договору Кварацхелия зарабатывает €1,4 млн за сезон.

В 2023 году Хвича вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии и участником четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей неаполитанцы уступили «Милану».

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис встретится с Мамукой Джугелией, агентом Кварацхелии, чтобы обсудить будущее 22-летнего игрока в клубе.

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