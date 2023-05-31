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Теннисистка Петрова: Хачанов должен побеждать Албота на «Ролан Гаррос» за счет физики и игры

Теннисистка Петрова назвала тревожным сигналом для Хачанова первый матч на «Ролан Гаррос»

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Hannah Mckay/Reuters

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова считает, что Карен Хачанов должен побеждать молдаванина Раду Албота в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Она заметила, что Хачанов находится в хорошей форме, отметив при этом, что первый матч россиянина на турнире стал тревожным сигналом.

«У Карена после его пятисетовой победы будет ветеран тенниса Албот, который так же прошел через квалификацию, как и соперник Медведева, выиграл первый круг. Но у него уже было четыре матча, непростые игры — в 34 года, возможно, уже будет какая-то усталость.

Первый матч для Карена был тревожным звоночком. Он выиграл первый матч, вытащив его с 0:2 по сетам. И наверняка пример Медведева у него перед глазами: нельзя недооценивать соперников, особенно тех, которые вышли через квалификацию. Они смогли приспособиться к условиям, как никто, надо быть начеку. Но все-таки Карен в хорошей физической и игровой форме, я очень рада, что после затишья наступил прорыв в его игре. На физике и по игре он должен проходить своего соперника», — сказала Петрова «Газете.Ru».

Хачанов в первом круге с трудом обыграл француза Констана Летьена, после двух сетов он уступал 0:2. Однако россиянин сумел вырвать победу с итоговым счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Ранее Петрова заявила, что Андрей Рублев должен спокойно выходить в третий круг «Ролан Гаррос».

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