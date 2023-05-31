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Тренер «Зенита» Семак отреагировал на сообщения о возможном уходе Чистякова в «Локомотив»

Тренер «Зенита» Семак назвал слухами сообщения о возможном переходе Чистякова в «Локомотив»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на сообщения об интересе к защитнику сине-бело-голубых Дмитрию Чистякову со стороны московского «Локомотива».

«Чем ближе трансферное окно, тем больше будет слухов. Иногда мы всем тренерским штабом смеемся от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеет ничего общего с реалиями. Львиная доля этой информации не имеет под собой абсолютно никакого основания», — передает слова Семака «Спорт-Экспресс».

30 мая в СМИ появилась информация о том, что Чистяковым интересуются несколько московских клубов, а один из них — «Локомотив» — уже сделал серьезное предложение футболисту о переходе. При этом агент защитника заявил, что ему ничего неизвестно об интересе к его клиенту со стороны других команд.

По информации «Чемпионата», «Зенит» готов расстаться с Чистяковым за €5 млн.

Ранее бывший футболист «Зенита», ныне занимающий должность заместителя генерального директора петербургского клуба Андрей Аршавин заявил, что нужно больше платить детским тренерам и развивать массовый детский футбол.

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