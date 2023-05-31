Теннисистка Свитолина раскритиковала запрет украинцам соревноваться с россиянами

Бронзовая медалистка летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала решение Министерства молодежи и спорта Украины запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с представителями России и Белоруссии.

«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за него все произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну», — передает слова Свитолиной украинское издание Tribuna.com.

Министерство молодежи и спорта Украины в апреле ввело запрет на участие делегаций украинских национальных команд в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что Международный олимпийский комитет занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию.