Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисистка Свитолина раскритиковала запрет украинцам соревноваться с россиянами

Теннисистка Свитолина заявила, что не понимает запрета украинцам соревноваться с россиянами

close
100%
Reuters

Бронзовая медалистка летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала решение Министерства молодежи и спорта Украины запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях вместе с представителями России и Белоруссии.

«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за него все произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну», — передает слова Свитолиной украинское издание Tribuna.com.

Министерство молодежи и спорта Украины в апреле ввело запрет на участие делегаций украинских национальных команд в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что Международный олимпийский комитет занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях