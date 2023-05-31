Защитник «Спартака» Дуарте назвал место, испугавшее его в Москве

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте признался, что его очень напугало московское метро.

«Очень испугался, если честно. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе... Как такое возможно? Но мне было очень интересно, что это такое. Из любопытства спустился. До центра, правда, не доезжал. Слышал, что там очень красивые станции», — сказал Дуарте в интервью «Спорт-Экспрессу».

Дуарте перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) парагвайский защитник принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.

Дуарте был удален в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом», в котором команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2 и досрочно пятый раз подряд стала чемпионом России по футболу.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московских ЦСКА и «Спартака» занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).