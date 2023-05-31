Бывший футболист «Зенита» включен в сборную худших игроков Бундеслиги

ESPN составил свою версию символической сборной чемпионата Германии по футболу из игроков, которые наиболее разочаровали.

В список попал иранский экс-нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, в настоящее время выступающий за леверкузенский «Байер».

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Джонджо Кенни («Герта»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Давид Раум («Лейпциг»);

Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» Менхенгладбах), Садьо Мане («Бавария»), Райан Гравенберх («Бавария»);

Форварды: Сердар Азмун («Байер»), Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Патрик Шик («Байер»).

Сердар Азмун стал игроком «Байера» в январе 2022 года после трех лет, проведенных в составе петербургского «Зенита». Нападающий пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В составе команды из Санкт-Петербурга Азмун три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.

Ранее Гюнтер Нойхаус, агент футболиста «Вердера» и сборной Германии Никласа Фюллькруга, заявил, что о переходе его клиента в московский «Спартак» не может быть и речи.