Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист «Зенита» включен в сборную худших игроков Бундеслиги

Экс-нападающий «Зенита» Азмун попал в сборную разочарований Бундеслиги по версии ESPN

close
100%
Reuters

ESPN составил свою версию символической сборной чемпионата Германии по футболу из игроков, которые наиболее разочаровали.

В список попал иранский экс-нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, в настоящее время выступающий за леверкузенский «Байер».

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Джонджо Кенни («Герта»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Давид Раум («Лейпциг»);

Полузащитники: Юлиан Вайгль («Боруссия» Менхенгладбах), Садьо Мане («Бавария»), Райан Гравенберх («Бавария»);

Форварды: Сердар Азмун («Байер»), Алассан Плеа («Боруссия» Менхенгладбах), Патрик Шик («Байер»).

Сердар Азмун стал игроком «Байера» в январе 2022 года после трех лет, проведенных в составе петербургского «Зенита». Нападающий пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

В составе команды из Санкт-Петербурга Азмун три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.

Ранее Гюнтер Нойхаус, агент футболиста «Вердера» и сборной Германии Никласа Фюллькруга, заявил, что о переходе его клиента в московский «Спартак» не может быть и речи.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях