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Экс-комментатор «Матч ТВ»: почему украинские спортсмены должны соревноваться с россиянами?

Комментатор Кривохарченко поддержал отстранение российских атлетов от международных турниров

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Reuters

Бывший комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Решение отстранить российские команды от международных турниров — правильное. Что это дает? Во-первых, даже исключительно с такой человеческой, психологической точки зрения – я не понимаю, почему украинские спортсмены должны находиться в одном помещении и соревноваться с российскими спортсменами. Ну с какой стати?» — сказал комментатор в интервью журналисту Илье Азару.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы, а также представители командных видов спорта.

Ранее депутат Ирина Роднина назвала причины большого количества допинговых нарушений.

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