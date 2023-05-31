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Четыре российских хоккеиста попали в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ

Панарин, Кучеров, Василевский, Капризов и Макар вошли в рейтинг разочарований плей-офф НХЛ

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NHL

Четыре российских игрока включены в рейтинг разочарований в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.

Портал составил команду из разочаровавших хоккеистов в нынешнем розыгрыше Кубке Стэнли.

Голкиперы: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон Ойлерз»).

Защитники: Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»), Хампус Линдхольм («Бостон»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Винс Данн («Сиэтл Кракен»), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»), Райан Сутер («Даллас Старз»).

Форварды: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Кирилл Капризов («Миннесота Уйалд»), Никита Кучеров («Тампа»), Марк Шайфли («Виннипег Джетс»), Бо Хорват («Нью-Йорк Айлендерс»), Эвандер Кейн («Эдмонтон»), Алекси Лафреньер («Рейнджерс»), Эрик Стаал («Флорида Пантерз»), Майкл Бантинг («Торонто Мэйпл Лифс»), Ессе Пульюярви («Каролина Харрикейнз»), Фил Кессел («Вегас Голден Найтс»).

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский считается фаворитом на приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ.

В финальной серии плей-офф сыграют «Флорида» и «Вегас Голден Найтс». Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

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