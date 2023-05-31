Российский хоккеист — главный претендент на «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский считается фаворитом на приз самому ценному хоккеисту плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает сайт лиги.

В финальной серии плей-офф сыграют «Флорида» и «Вегас Голден Найтс».

16 авторов официального сайта НХЛ приняли участие в голосовании в определении главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Бобровский получил шесть голосов. По два голоса были отданы Джеку Айкелу («Вегас»), Мэттью Ткачуку («Флорида»), Джонатану Маршессо («Вегас») и Вильяму Карлссону («Вегас»). Марк Стоун («Вегас») и Эдин Хилл («Вегас») получили по одному голосу.

Бобровский провел 14 игр в этом плей-офф, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 93,5% бросков.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее российский тренер Андрей Назаров назвал фаворита Кубка Стэнли и главного претендента на звание MVP плей-офф НХЛ.