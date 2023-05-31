Футболист Заика рассказал об инциденте с кольцом, помешавшим ему сыграть с «Зенитом»

Футболист «Сочи» Кирилл Заика рассказал об инциденте, который произошел во время матча с петербургским «Зенитом» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

За 10 минут до окончания встречи сочинцы хотели произвести замену и выпустить на поле Заику. Однако замена не смогла состояться из-за обручального кольца защитника. Резервный арбитр встречи запретил игроку выходить на поле с ювелирным украшением, а снять кольцо не получилось. В итоге сочинцы переиграли свою замену, и Заика на поле не появился.

«Ко мне подошел резервный арбитр, начал осматривать экипировку, пощупал палец и спросил, что это. Я говорю, что там кольцо, снять не могу. До этого судьи входили в положение. Я выбил палец где-то полтора месяца назад и с тех пор заматываю его тейпом.

Кольцо распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку. Пошел в ювелирный магазин, мастер все сделал аккуратно, без травм.

Жена была удивлена, почему из‑за этого не пускают на поле. Она футболистка, сама с таким не сталкивалась», – рассказал футболист в интервью «Матч Премьер».

Встреча между командами завершилась ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Артур Юсупов («Сочи») и Густаво Мантуан («Зенит»).

За тур до финиша чемпионата «Сочи», набрав 38 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. В последнем туре подопечные Дмитрия Хохлова сыграют с «Уралом» на выезде.

Ранее экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что тренера «Зенита» Сергея Семака должны признать лучшим в сезоне РПЛ.