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Бразилец Уайлд прокомментировал победу над Медведевым на «Ролан Гаррос»

Теннисист Уайлд о победе над Даниилом Медведевым: самый счастливый день в моей жизни

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Наташа Морелло/РИА Новости

Бразильский теннисист Тьяго Уайлд прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос».

«У меня действительно нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал, когда выиграл матч. Это определенно был самый счастливый день в моей жизни. Я был просто суперсчастлив», — сказал Уайлд на пресс-конференции.

Напомним, Медведев сенсационно уступил бразильцу Тьяго Уайлду. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 15 минут. Медведев реализовал семь брейк-поинтов из 13, совершил 14 эйсов и допустил 15 двойных ошибок.

Неделю назад Медведев стал победителем грунтового турнира в Риме. Россиянин был одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

Ранее организаторы турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» отреагировали на поступок сербского теннисиста Новака Джоковича, призвавшего остановить насилие в Косово после стартового матча на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

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