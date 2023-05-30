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Ольховский назвал имя новой звезды женского тенниса в России

Чемпион «Ролан Гаррос» Ольховский назвал Андрееву новой звездой тенниса

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IPA/Live Media/Sipa USA via Reuters

Победитель Открытого чемпионата Франции — 1993 в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал выступление россиянки Мирры Андреевой в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

16-летняя спортсменка в двух сетах переиграла американку Элисон Риске — 6:2, 6:1.

«Да, у нас появилась новая звезда. О ней уже все говорили после Мадрида. Ей надо было пройти квалификацию в Париже, что она и сделала. Сегодня просто блестяще обыграла очень легко Риске. Только восхищение и положительные эмоции.

Нет смысла закладываться на какой-то конкретный результат, не нужно строить никаких грандиозных планов, а просто выходить на каждую игру и получать удовольствие», — заявил Ольховский «Газете.Ru».

Во втором круге Мирра Андреева встретится с француженкой Диан Парри, переигравшей в двух сетах украинку Ангелину Калинину.

Ранее Андрей Ольховский прокомментировал сенсационный вылет второй ракетки мира Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 от бразильца Тьяго Уайлда.

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