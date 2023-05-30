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Экс-игрок «Спартака» рассказал подробности госпитализации Гаврилова

Экс-игрок «Спартака» Шавло о госпитализации легенды клуба Гаврилова: угрозы жизни нет

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Шавло рассказал подробности госпитализации легенды клуба Юрия Гаврилова, передает «Матч ТВ».

«Угрозы жизни нет, врачи сделали все, что необходимо. Сейчас Гаврилову нужно отдохнуть, его не стоит беспокоить», — сказал Шавло.

Также Шавло отметил, что бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов общался с Гавриловым по телефону, когда тому стало плохо.

«Он сразу созвонился с сыном, а тот — с соседкой, которая и вызвала скорую», — добавил Шавло.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

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