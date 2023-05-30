Медведев сенсационно проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

В первом круге «Ролан Гаррос» россиянин Даниил Медведев сенсационно уступил бразильцу Тьяго Уайлду.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 15 минут.

Медведев реализовал семь брейк-поинтов из 13, совершил 14 эйсов и допустил 15 двойных ошибок.

Стоит отметить, что Уайлд является 174-й ракеткой мира. В следующем круге Уайлд сыграет с победителем пары Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

Финальный матч «Ролан Гаррос» состоится 11 июня.

Интересно, что неделю назад Медведев стал победителем грунтового турнира в Риме. Россиянин был одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), проходящего на грунтовых кортах Парижа.

В первом раунде 16-летняя россиянка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, победила представительницу США Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.