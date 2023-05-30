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В Госдуме отвергли новые обвинения России со стороны ВАДА

Депутат Госдумы Журова прокомментировала новые обвинения России со стороны ВАДА

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Depositphotos

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с kp.ru прокомментировала новые обвинения России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Ранее ВАДА опубликовала отчет антидопинговых нарушений за 2020 год, в котором говорится, что российские спортсмены нарушили правила 135 раз. По мнению парламентария, документ носит политический характер, поскольку должен был быть выложен еще в 2021-м.

«Конечно, получить красный флажок во времена пандемии было легко. Потому что самолеты не летели, рейсы отменяли. Человек должен был лететь за границу, например, в системе ADAMS написал, что через 3 часа будет в Милане, комиссары ждали в отеле, а он просто не смог добраться из России… И вот тебе, пожалуйста, получается, нарушил антидопинговые правила», — пояснила Журова.

По ее словам, чтобы поддерживать антироссийские настроения, новости и дальше будут публиковаться в негативном ключе, причем неважно, касающиеся допинга, болельщиков или еще чего-либо относящегося к спорту.

В начале 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допуска к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

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