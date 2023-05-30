Промоутер рассказал, состоится ли третий бой между Монсоном и Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился информацией о бое между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном, передает «Чемпионат.com».

«Есть контакты по поводу боя Монсона и Саши Емельяненко. Джефф — честный человек, который заслужил этот поединок. Работа ведется. Предварительная дата — конец августа», — сказал Хрюнов.

Также Хрюнов рассказал, что бой пройдет по правилам MMA.

Ночью 27 мая Емельяненко одолел представителя поп-ММА Евгения Ершова. Поединок состоялся в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Емельяненко одержал победу болевым приемом во втором раунде.

В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. В сентябре 2022 года он проиграл в боксерском поединке против Вячеслава Дацика (нокаут в первом раунде).

Ранее президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему россияне болеют за бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.