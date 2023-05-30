Форвард «Спартака» может перейти в «Генк»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон интересен бельгийскому «Генку», сообщает журналист Саша Тавольери в соцсетях.

Отмечается, что «Генк» хочет усилить атакующую линию, а Николсон полностью соответствует качествам, которые необходимы бельгийской команде.

В текущем сезоне Николсон провел 27 матчей, забив четыре мяча. Он перешел в «Спартак» в 2022 году из бельгийского «Шарлеруа».

За тур до конца сезона подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Спартаковцы одержали в 29 матчах 15 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 54 очка.

Лидером таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является «Зенит» (67), гарантировавший себе чемпионский титул еще в 26-м туре, обыграв на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

Второе место занимает ЦСКА (55).

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о причинах того, что красно-белые не смогли выиграть ни одного трофея в сезоне-2022/23.