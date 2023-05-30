Экс-тренер «Локомотива» Николич не возглавит «Динамо»

Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич подписал годичный контракт с командой из ОАЭ «Шабаб Аль Ахли», передает «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что Николич может стать тренером московского «Динамо». Сейчас обязанности главного тренера бело-голубых исполняет Павел Алпатов. В мае с поста наставника «Динамо» ушел Славиша Йоканович.

Николич возглавлял «железнодорожников» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством красно-зеленые стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак должен быть признан лучшим в чемпионате России по итогам сезона.

Чемпионом России в сезоне-2022/23 стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака стали чемпионами в пятый раз подряд.