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Экс-тренер «Локомотива» Николич не возглавит «Динамо»

«Спорт-Экспресс»: экс-наставник «Локомотива» Николич возглавил «Шабаб Аль Ахли»

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РИА Новости

Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич подписал годичный контракт с командой из ОАЭ «Шабаб Аль Ахли», передает «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что Николич может стать тренером московского «Динамо». Сейчас обязанности главного тренера бело-голубых исполняет Павел Алпатов. В мае с поста наставника «Динамо» ушел Славиша Йоканович.

Николич возглавлял «железнодорожников» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством красно-зеленые стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак должен быть признан лучшим в чемпионате России по итогам сезона.

Чемпионом России в сезоне-2022/23 стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака стали чемпионами в пятый раз подряд.

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