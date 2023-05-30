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Ветеран «Спартака» Гладилин: проверять игроков сборной надо с хорошим соперником

Экс-игрок Гладилин: целесообразно играть с соперником, который слабее или неинтересен

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что сборной России не имеет смысла проводить поединки с соперниками, которые слабее нее.

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

«Я не знаю, по какой причине [сорвалась игра с Камеруном]. Дальше, я думаю, соперников найдут, но сейчас не целесообразно играть с соперником, который слабее или неинтересен. Камерун был достойным соперником. Смотреть, проверять игроков — это надо с хорошим соперником», — сказал Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru».

Сегодня, 30 мая, Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене июньского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что отмена июньского тренировочного сбора национальной команды позволит игрокам полноценно подготовиться к новому сезону.

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