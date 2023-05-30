Менеджер Александра Емельяненко высказался о возможных поединках с Дациком и Монсоном

Никита Бурчак, менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко, поделился размышлениями о возможных поединках его подопечного против Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона, передает «Матч ТВ».

Информация о том, что эти поединки могут состояться, появилась 30 мая.

«На текущий момент мы больше сфокусированы на состоянии Александра, чем на его соперниках. Но если все‑таки рассуждать об оппонентах, то Монсон и Кокляев — это одни из вариантов. Монсон хочет завершить карьеру этим поединком, а насчет Кокляева… Вы помните рейтинги их первого боя, поэтому почему бы не повторить. Но все это возможно только при соответствующем физическом и психологическом состоянии Александра. Емельяненко должен хотеть выступать, тренироваться», — заявил Бурчак.

Ночью 27 мая Емельяненко одолел представителя поп-ММА Евгения Ершова. Поединок состоялся в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Емельяненко одержал победу болевым приемом во втором раунде.

В активе Александра Емельяненко 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью. В сентябре 2022 года он проиграл в боксерском поединке против Вячеслава Дацика (нокаут в первом раунде).

Ранее сообщалось, что президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему россияне болеют за бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.