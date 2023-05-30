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«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова в матче с ЦСКА

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Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» направил обращение с Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу одного из эпизодов в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Быки» попросили ЭСК РФС рассмотреть эпизод с удалением защитника Вячеслава Литвинова, который произошел на 57-й минуте. Игрок в подкате прямой и поднятой ногой влетел в игрока соперников Сашу Зделара. Кирилл Левников изначально показал футболисту желтую карточку, однако после просмотра VAR решение было изменено, и Литвинов был удален.

Поединок, который состоялся 27 мая в Краснодаре, завершился нулевой ничьей.

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет на шестой позиции, имея в активе 47 баллов.

Ранее сообщалось, что известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между »Краснодаром и московским ЦСКА трудно оценивать перспективы армейцев в медальной гонке.

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