Экс-игрок ЦСКА Масалитин: сейчас сбор национальной команды не нужен

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, почему решение отменить летний сбор национальной российской команды было правильным.

Сегодня, 30 мая, Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене июньского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«Понимаете, сейчас футбол развивается, становится динамичным, травмоопасным. Очень много футболистов сейчас получают травмы, потому что проводят очень много игр. На примере ЦСКА посчитайте, сколько они там за сезон сыграли. С одной стороны, понятно, что всем нужна игровая практика. Но есть люди, которые играют от звонка до звонка, им просто необходимо восстановление. Для этого и дается отпуск.

А когда ты в отпуске находишься, и нужно еще где-то собираться, проводить сборы, игры, понятно, что рано или поздно организм в сезоне подведет тебя. Поэтому здесь, я думаю, все правильно поступили. Эти сборы сейчас не нужны. Футболист должен восстанавливаться, футболист должен подойти к чемпионату во всеоружии. Для этого необходимы отпуск и восстановления. Залечить травмы, чтобы организм хорошо восстановился и был готов к матчам в чемпионате», — заявил Деменко в разговоре с «Газетой.Ru».

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что отмена июньского тренировочного сбора национальной команды позволит игрокам полноценно подготовиться к новому сезону.