Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко отказался пожать руку иранскому спортсмену во время награждения на чемпионате мира по жиму лежа в южноафриканском городе Сан Сити. Об этом сообщает Sport24.

На соревнованиях украинец стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 74 кг, установив также новый мировой рекорд — 300,5 кг.

Во время церемонии награждения иранец Амиру Месфорушу, занявший третье место место, дважды протягивал руку Чупринко, но украинский атлет отказался от рукопожатия.

29 мая стало известно, что Верховная рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана на 50 лет.

Ранее защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» и сборной Канады Маккензи Уигар заявил, что хотел бы видеть большее количество украинских игроков в сильнейшей лиге мира.