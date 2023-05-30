Россиянин восьмой год подряд выиграет Кубок Стэнли

Кубок Стэнли в восьмой раз подряд выиграет российский хоккеист. В финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вышли «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», в составе обеих команд есть представители России. У «Флориды» это голкипер Сергей Бобровский, а у «Вегаса» — форвард Иван Барбашев.

Бобровский ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, Барбашев становился обладателем трофея в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».

В предыдущих семи сезонах обладателями Кубка Стэнли становились:

2016: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

2017: Евгений Малкин («Питтсбург»)

2018: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

2019: Иван Барбашев, Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

2020: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков, Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

2021: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

2022: Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»).

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо заявил, что игроки клуба из суеверия не касались приза Кларенса Кэмпбелла.