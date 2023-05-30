Россиянин восьмой год подряд выиграет Кубок Стэнли

Кубок Стэнли в восьмой раз подряд выиграет российский хоккеист. В финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вышли «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс», в составе обеих команд есть представители России. У «Флориды» это голкипер Сергей Бобровский, а у «Вегаса» — форвард Иван Барбашев.
Бобровский ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, Барбашев становился обладателем трофея в 2019 году в составе «Сент-Луис Блюз».
В предыдущих семи сезонах обладателями Кубка Стэнли становились:
2016: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
2017: Евгений Малкин («Питтсбург»)
2018: Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)
2019: Иван Барбашев, Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
2020: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков, Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2021: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
2022: Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»).
Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.
Ранее форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо заявил, что игроки клуба из суеверия не касались приза Кларенса Кэмпбелла.