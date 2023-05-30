Хоккеисты «Вегаса» не стали касаться своего Кубка конференции

В ночь на 30 мая по московскому времени прошел шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой «Вегаса» со счетом 6:0. «Рыцари» выиграли серию со счетом 4-2.

После игры прошла торжественная церемония вручения приза Кларенса Кэмпбелла — победителя Западной конференции. Однако «Голден Найтс» из суеверия не стали касаться трофея перед финальной серией.

Стоит отметить, что игроки «Флориды Пантерз», став победителями Восточной конференции, прикоснулись к трофею.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о серьезной травме шеи, полученной в плей-офф сезона-2022/23.

Самсонов травмировался в третьем матче серии с «Флоридой» во втором раунде плей-офф НХЛ. В начале второго периода он столкнулся с одноклубником защитником Люком Шенном. Вратарь покинул лед и больше в игру не вернулся.