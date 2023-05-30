Отец теннисиста Карацева оценил шансы сына на успешное выступление на «Ролан Гаррос»

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, оценил перспективы сына на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящем в столице Франции Париже.

«Травма бедра, которая была в Мадриде, уже не беспокоит. По физическому состоянию и технике все хорошо.

Я думаю, он может далеко пройти по сетке», — передает слова Карацева Metaratings.ru.

В первом круге Карацев одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным со счетом 6:3, 6:7, 6:1, 6:2.

Следующим соперником россиянина, занимающего 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, станет американец Фрэнсис Тиафо — 12-я ракетка мира.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой первое место в чемпионской гонке АТР.

Также в топ-10 вошли россияне Андрей Рублев (6) и Карен Хачанов (9). Аслан Карацев поднялся на три строчки и занимает 39-е место, Александр Шевченко с 59-й позиции переместился на 53-ю.