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Определился второй участник финала плей-офф НХЛ

«Вегас» победил «Даллас» и сыграет с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ

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Stephen R. Sylvanie/Reuters

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Даллас Старз» в шестом матче серии финала Западной конференции и вышел в финал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч, прошедший в Далласе, завершился победой гостей с разгромным счетом 6:0.

Дублем в составе победителей отметился Вильям Карлссон, еще по шайбе в ворота соперников отправили Уильям Каррье, Киган Колесар, Джонатан Маршессо и Майкл Амадио.

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев оформил в прошедшей встрече голевую передачу.

Форвард «Даллас Старз» Евгений Дадонов, получивший травму нижней части тела в третьей игре с «Вегасом», не успел восстановиться к шестому матчу и не вошел в состав.

«Вегас» одержал победу в серии со счетом 4-2 и сыграет в финале Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз», который в полуфинале Восточной конференции нанес поражение »Каролина Харрикейнз» со счетом 4-0.

Первая игра финала пройдет 4 июня.

Ранее стало известно, что клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не общался с наставником московского ЦСКА Сергеем Федоровым по поводу возможного назначения российского специалиста на пост главного тренера команды.

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Хоккей. НХЛ
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