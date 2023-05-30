Источник: иностранный нападающий «Локомотива» покинет клуб летом

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано с большой долей вероятности покинет российский футбольный клуб, сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По его информации, агент 27-летнего гвинейского игрока Дамьен Ле Таллек потребовал за продление контракта с железнодорожниками €1 млн, что не устроило руководство красно-зеленых. Пока обсуждение вопроса отложено до лета, но, как отмечает Карпов, в клубе не видят смысла в подписании нового соглашения, тем более на таких условиях.

Футболист выступает за «Локомотив» с лета 2020 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги гвинейский форвард провел 28 матчей, в которых забил три гола.

Камано ранее заявил, что хотел бы получить российский паспорт, если продолжит выступления за российский клуб.

«Мне здесь нравится. Российский паспорт намного упростит жизнь и мне, и моей семье», — сказал футболист.

Ранее стало известно, что полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. К 20-летнему футболисту проявляет интерес стамбульский «Галатасарай».