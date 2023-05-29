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Экс-президент ФК «Москва» Белоус назвал Дзюбу уходящей натурой

Экс-президент ФК «Москва» Белоус заявил, что форвард «Локомотива» Дзюба еле шевелится

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ФК «Локомотив»

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о выступлении Артема Дзюбы за «Локомотив». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Глушенков любит играть в оттяжке, Изидор — фланговый нападающий. А на острие выходит Дзюба. Которому скоро 35. Артем по-прежнему полезен в подыгрыше, может скинуть мяч под удар, либо подставить ногу в штрафной. Но в остальном. Да он уже еле шевелится! Уходящая натура», — сказал Белоус.

На днях форвард и «Локомотив» подписали соглашение по схеме 1+1. В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне. В двух играх команды в чемпионате России в рамках 27-го и 28-го туров он не выходил на поле, однако сыграл в матче 29-го тура, в котором «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл столичное «Динамо».

Ранее Артем Дзюба ответил на предположение о том, что он входит в список игроков, за которыми судьи особо пристально следят на предмет симуляций и возможного обмана арбитров.

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