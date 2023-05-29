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Дзюба номинирован на звание лучшего футболиста сезона РПЛ

РПЛ опубликовала список финалистов премии «Игрок сезона»

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РИА Новости

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в Telegram назвала имена претендентов на звание лучшего игрока сезона-2022/2023.

На приз MVP сезона претендуют Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Иван Обляков, Федор Чалов, Игорь Акинфеев (все – ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Владимир ПисарскийКрылья Советов») и Лукас Вера («Оренбург»).

Имя победителя объявят на церемонии закрытия сезона РПЛ, которая пройдет 4 июня. Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты.

Ранее Российская премьер-лига объявила имена претендентов на приз лучшему нападающему сезона. В тройку претендентов вошли нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, а также Малком и Квинси Промес.

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