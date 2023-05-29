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Чемпион ОИ Кожевников — о бронзе Латвии на ЧМ-2023: раз в год и метла стреляет

Двукратный чемпион ОИ Кожевников назвал неполноценным ЧМ-2023 по хоккею

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный чемпион Олимпийских игр по хоккею Александр Кожевников подвел итоги чемпионата мира 2023 года, который завершился в финском Тампере 28 мая.

По его словам, прошедший без сборных России и Белоруссии турнир полноценным назвать невозможно.

«Я не следил за этим междусобойчиком, без России и Белоруссии это неполноценное соревнование. А что касается бронзы сборной Латвии, то раз в год и метла стреляет. Такой результат показывает уровень мирового первенства.

А латвийцы пускай радуются. Если бы в турнире участвовали россияне и белорусы, то не думаю, что Латвии удалось бы занять третье место», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.

Напомним, что победу на ЧМ-2023 одержала сборная Канады, а серебряная награда досталась немецким хоккеистам.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия пропустят ЧМ-2024 по хоккею.

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