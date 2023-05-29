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Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023

Павлюченкова обыграла Фрухвиртову и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно преодолела первый круг «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/64 финала 333-я ракетка мира сошлась с представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой. Встреча продлилась 1 час 12 минут и завершилась уверенной победой россиянки со счетом 6:2, 6:2.

За всю игру Павлюченкова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и выиграла 69% мячей с первой подачи.

Ее соперница сделала одну подачу навылет, совершила 11 двойных ошибок и взяла 56% мячей на первой подаче.

Во втором круге Павлюченкова сыграет против Людмилы Самсоновой, которая в своем стартовом поединке на турнире оказалась сильнее Кэти Волынец, представляющей США (6:0, 6:1).

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев сохранил за собой первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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