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Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции

Боец ММА Нурмагомедов поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

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Khabib_nurmagomedov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выложил в социальной сети пост с поздравлением Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов.

«Мы наблюдали! Поздравляю!» — написал российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Напомним, что во втором туре президентских выборов действующий глава Турецкой республики набрал 52,16% голосов, опередив в предвыборной гонке кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее сообщалось, что курс лиры к доллару может снизиться на 40% после победы Эрдогана на выборах в Турции.

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