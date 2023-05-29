Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Белоруссия пропустят ЧМ-2024 по хоккею

Сборных России и Белоруссии по хоккею нет в предварительном списке участников ЧМ-2024

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте объявила список участников чемпионата мира по хоккею 2024 года в Чехии.

В группу А, матч которой пройдут в Остраве, попали команды Канады, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши.

В группе В сыграют сборные Финляндии, США, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании. Участники этой группы будут проводить матчи в Праге.

Отмечается, что в составе подгрупп могут быть внесены незначительные изменения по организационным причинам.

Таким образом, национальные команды России и Белоруссии пропустят третий чемпионат мира подряд.

Ранее защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» и сборной Канады Маккензи Уигар заявил, что хотел бы видеть большее количество украинских игроков в сильнейшей лиге мира.

Все новости на тему:
Хоккей. Сборная России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях