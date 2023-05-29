Глава ФТР Тарпищев: Рублева «колбасило» в первом матче на «Ролан Гаррос»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился размышлениями о старте российского теннисиста Андрея Рублева на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает ТАСС.

Рублев, вторая ракетка России и седьмая мира, в стартовом матче одержал победу над сербом Ласло Джере, занимающим 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин выиграл поединок в четырех сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 32 минуты.

«Рублева в первом матче «колбасило». Медленные корты — приходилось терпеть. Но это свойственно турнирам Большого шлема — на пик формы надо выходить постепенно. Андрей молодец, что справился», — сказал Тарпищев.

Во втором туре Открытого чемпионата Франции Рублев сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте (61-я ракетка мира), который в первом круге одолел своего соотечественника Артура Казо (6:1, 6:3, 4:6, 6:4).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев поделился мыслями по поводу своей игры в первом круге Открытого чемпионата Франции.