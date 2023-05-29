«Зенит» заинтересован в переходе вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

Петербургский «Зенит» заинтересован в покупке голкипера самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации инсайдера, петербургский клуб, который в этом сезоне оформил пятое чемпионство подряд, ищет голкипера, который умеет хорошо играть ногами.

Напомним, что Ломаев был госпитализирован из-за травмы, полученной в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом». Голкипер получил повреждение в результате столкновения с Алексеем Каштановым и уходил с поля, держась за поясницу. В матче 28-го тура чемпионата страны Ломаев участия не принял.

24-летний Ломаев сыграл за «Крылья» 28 матчей в текущем сезоне, пропустив в них 41 мяч и пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что сразу шесть лидеров самарских «Крыльев Советов» в предстоящее межсезонье могут покинуть команду. Среди тех, кто с высокой вероятностью покинет клуб, — вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, а также полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.