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Актер Маклаков назвал ужасной игру «Спартака» против «Пари НН»

Актер и фанат «Спартака» Маклаков раскритиковал команду за игру с «Пари НН»

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился мнением о результате матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сражались с «Пари НН», передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в Москве со счетом 0:0.

«Непонятно, почему не бились. Ужасная игра. Как это исправлять? Я бы убрал с поля половину игроков, которые не несут никакой функции: ни полезной, ни вредной — они просто ходят. Лучше смотреть на красивых девушек, чем на бродячих футболистов», — заявил Маклаков.

Красно-белые упустили возможность обойти в турнирной таблице ЦСКА, который накануне также не смог одержать победу над соперником по 29-му туру — «Краснодаром» (0:0).

За тур до конца сезона-2022/23 чемпионата России по футболу армейцы с 55 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (54) располагается на третьей строчке.

В 30-м раунде ЦСКА сыграет 3 июня в Москве с «Ростовом», а спартаковцы в этот же день встретятся в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее сообщалось, что бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород».

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