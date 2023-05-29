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«Челси» показал худший результат в АПЛ с 1994 года

«Челси» завершил сезон АПЛ с самым низким показателем набранных очков за последние 35 лет

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Reuters

Лондонский «Челси» по итогам сезона-2023/23 в Английской премьер-лиге (АПЛ) установил самый низкий показатель набранных очков в национальном первенстве за последние 35 лет, сообщает Opta.

«Синие» по итогам сезона чемпионата Англии набрали 44 балла и заняли 12-ю строчку в турнирной таблице. Это наихудший результат с 1994 года, когда «Челси» финишировал на 14-й строчке.

Примечательно, что в сезоне-1987/88 столичный клуб набрал на два балла меньше и покинул высший английский дивизион.

Ранее сообщалось, что известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил в своих соцсетях, что Маурисио Почеттино сменит Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера лондонского «Челси». Отмечается, что специалист подписал контракт до лета 2026 года. На следующей неделе он приступит к своим обязанностям.

С приходом в клуб нового руководства в лице Тодда Боули «Челси» уже успел поменять главного тренера и вылететь из розыгрыша Лиги чемпионов. Сейчас командой руководит экс-капитан «аристократов» Фрэнк Лэмпард.

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